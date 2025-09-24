Un gurú de la India en fuga tras ser acusado de abuso sexual a 17 alumnas

Saraswati era el director del instituto de investigación de uno de los monasterios más importantes del hinduismo, el Sri Sharada Peetham de Sringeri. La institución en un comunicado confirmó haber presentado sus propias denuncias ante las autoridades competentes.

El gurú "ha estado involucrado en actividades ilegales, inapropiadas y perjudiciales para los intereses del Peetham, por lo que se han roto todos los lazos con él", indica un comunicado publicado en su sitio web.

Para garantizar el bienestar de los alumnos, el monasterio informó que la gestión del instituto ha sido asumida "por un nuevo Consejo de ejecutivo presidido por el respetado educador, el doctor Krishna Venkatesh", añadió.

La agencia de noticias india ANI informó este miércoles que hasta el momento se han registrado declaraciones de 32 alumnas, de las cuales 17 denunciaron lenguaje abusivo, mensajes obscenos por WhatsApp y SMS, y contacto físico no deseado por parte del gurú y director del instituto de investigación.

La agencia ha afirmado que la policía ha incautado su coche con matrícula diplomática falsificada y que actualmente se encuentra prófugo, mientras las autoridades continúan buscándolo.

El caso de Saraswati se inscribe en un patrón de escándalos que han sacudido a la India, donde la devoción de millones de seguidores y las conexiones políticas a menudo otorgan a estos líderes un poder inmenso sobre la gente y un halo de impunidad.

En los últimos años, varios de los gurús más famosos del país han acabado enfrentándose a la justicia por crímenes graves, entre ellos Gurmeet Ram Rahim Singh, condenado en 2017 a 20 años de cárcel por la violación de dos de sus seguidoras. Su arresto provocó disturbios violentos de sus adeptos que dejaron decenas de muertos.

Otro popular líder espiritual con un imperio millonario es Asaram Bapu, que fue condenado en 2018 a cadena perpetua por la violación de una niña de 16 años en uno de sus ashrams (monasterios).

Esta lista también incluye Nithyananda, un autoproclamado "hombre-dios" acusado de violación y secuestro, se dio a la fuga en 2019 y desde entonces afirma haber fundado su propia "nación cósmica".