Un periodista denuncia por violación al ministro de Comunicación de Costa Rica

Los hechos habrían ocurrido durante el fin de semana pasado en un hotel de San José, según la denuncia interpuesta el lunes por el periodista, a quien las autoridades practicaron exámenes toxicológicos.

El ministro Zamora difundió este martes un video en el que expresa su posición sobre este caso, identificó con nombre y apellidos al denunciante y aseguró que se trata de "acusaciones falsas e infundadas".

"Nunca abusé sexualmente de usted", dijo el ministro Zamora, quien enfatizó en que "nunca existió violencia ni ninguna conducta que pusiera en peligro su libertad o su libre voluntad".

El ministro señaló que el denunciante es "un hombre adulto de 25 años con total autonomía para tomar decisiones" y que "él ingirió alcohol bajo su propia voluntad, igual que lo hice yo como un hombre adulto" y negó cualquier consumo de drogas.

Zamora aseguró que ese día tomó la decisión de alquilar una habitación de hotel porque consideró "imprudente manejar bajo los efectos del licor".

El ministro afirmó que publica su versión de los hechos por respeto al presidente, Rodrigo Chaves, al pueblo de Costa Rica y a su familia, y que el miércoles se presentará en la Fiscalía para "limpiar" su nombre.

Agregó que espera que este caso no se trate de un persecución política y que el fiscal general, Carlo Díaz, sea objetivo en la investigación.