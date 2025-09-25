Al menos cinco muertos tras un choque entre un autobús y un camión en el norte de Ecuador

La colisión se produjo en el sector San Mateo, del municipio de Esmeraldas, capital de la provincia que lleva el mismo nombre, y además de los cinco fallecidos hay varias personas heridas, aunque no se ha determinado ese número de manera oficial.

Los heridos empezaron a ser trasladados al hospital local, mientras las unidades de respuesta continuaban con labores de rescate en el lugar del siniestro de tránsito, hasta donde llegó personal de la Policía, del Ministerio de Salud y del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas.

Agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) también arribaron al sitio para iniciar las indagaciones que determinen las causas del choque, de acuerdo a medios locales.

A excepción del año 2020, cuando la pandemia redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron más de 20.000 siniestros de tránsito anuales, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

