Con música, joven hispano de Miami levanta el espíritu de sus pares con discapacidades

"Quiero dedicar el resto de mi vida entera a esta causa", aseguró Vila sobre su proyecto, que cuenta con un plan de estudios estructurado que integra técnicas de musicoterapia basadas en el Análisis Conductual Aplicado (ABA).

"Las personas que dicen que la música no es para los niños con habilidades especiales, no conocen a niños con habilidades especiales. No conocen a mis estudiantes. Porque esos niños son rockstars", afirmó el joven.

Vila ha distribuido ya, de la mano de la Fundación de Música de Guitar Center, 15.000 dólares en instrumentos para estudiantes, garantizando la gratuidad de su programa para las familias.

"Los padres tienen que pagar tanto dinero para las terapias", explicó, por lo que "yo decidí que quería hacer un programa gratuito".

Vila recibió recientemente el Premio Gloria Barron para Jóvenes Héroes 2025, que reconoce anualmente el impacto de 25 jóvenes en sus comunidades y el medio ambiente, 15 de los cuales reciben 10.000 dólares cada uno para apoyar su labor de servicio o su educación superior.

Aunque Vila sintió "mucho orgullo y emoción" cuando le comunicaron la noticia, para él "cada reconocimiento es algo adicional", pues su objetivo no es ser premiado, sino ayudar a los niños con discapacidades.

La iniciativa, que Matthew empezó en agosto de 2023 con tres maestros voluntarios y cinco estudiantes con necesidades especiales, cuenta a día de hoy con un equipo de 40 músicos estudiantes que enseñan a más de 70 jóvenes, desde los tres meses hasta los 18 años, en nueve lugares del condado de Miami-Dade.

"Yo quiero expandirnos, ya sea en Estados Unidos o en otros países", remarca el determinado joven, "porque yo sé que la música funciona".

Para ello, Vila publicó recientemente 'Harmony in our Hearts', un libro infantil sobre un niño que padece autismo y que consigue superar su miedo a presentarse en el show de talentos de la escuela, cuyas ganancias irán destinadas a la expansión de Harmony Hugs.

Hace unos cinco años, cuando empezó la pandemia del Covid-19, Vila descubrió en un armario de su casa la guitarra que su abuelo colombiano compró en Cartagena y "desde ese día he tocado la guitarra cada día de mi vida. Es mi mayor pasión del mundo", afirmó.

Cuando cursaba noveno grado en el colegio, un 'sénior', de duodécimo grado, lo nombró presidente en su colegio del grupo estudiantil de Best Buddies, la organización más grande del mundo para niños con habilidades especiales, con lo que Vila empezó a organizar actividades, reclutar voluntarios y promover la misión de la organización en su centro escolar.

Esta experiencia, junto con su pasión por la música, le ayudó a descubrir su vocación: utilizar su talento musical para ayudar a jóvenes con discapacidades.

"No hay nada más inspirador que las historias de personas heroicas que realmente han marcado la diferencia en el mundo", subrayó el escritor estadounidense T. A. Barron, fundador del premio Barron.

"Y hoy necesitamos a nuestros héroes más que nunca. No celebridades, sino héroes: personas cuyo carácter pueda inspirarnos a todos", añadió.

Vila sabe que está "marcando la diferencia" con "las sonrisas que tú ves en las caras de esos niños al tocar un instrumento. Es algo que no se puede describir con palabras", aseguró.