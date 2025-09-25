El Banco Central reduce su proyección para el crecimiento del PIB de Brasil al 2 %

El emisor atribuyó la reducción de su cálculo para el PIB a los efectos "aún inciertos" de los aranceles impuestos por Estados Unidos, que subió desde comienzos de agosto en un 50 % las tarifas de importación para varios productos del país sudamericano.

La entidad también atribuyó la reducción a las "señales de moderación de la actividad económica en el tercer trimestre", entre otros, por el desempeño de la industria de transformación, la dinámica del mercado minorista y proyecciones que señalan una caída de las exportaciones.

Estos factores fueron parcialmente compensados por previsiones más favorables para el sector agropecuario y la industria extractiva.

La nueva proyección del Banco Central está ligeramente abajo de la de los analistas del mercado para este año (2,16 %) y más distante que lo estimado por el Gobierno, que prevé una expansión del 2,3 %.

Los cálculos del emisor confirman las previsiones de los economistas de que Brasil sufrirá una desaceleración en 2025 tras crecer un 3,4 % en 2024.

En cuanto a la inflación, el Banco Central también revisó su proyección para 2025 y la redujo desde el 4,9 % previsto anteriormente al 4,8 % actual, aún por encima del techo máximo de la meta que es 4,5 %.

Entre los factores que presionan al alza de los precios se destacan el dinamismo del mercado laboral y el aumento en la proyección de tarifas de energía eléctrica residencial.

Por otro lado, la apreciación del real y la reducción de las expectativas de inflación para los siguientes años actúan como elementos de contención.

Según el informe, la inflación caerá al 3,6 % en 2026 y bajará hasta el 3,4 % en el primer trimestre de 2027.