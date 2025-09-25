El Banco de México recorta 25 puntos base la tasa de interés, hasta el 7,5 %

Esta es la segunda reducción de esta magnitud en lo que va del año, tras cuatro recortes consecutivos de 50 puntos base, lo que mantiene la desaceleración en el ritmo de bajas, aunque sin salirse de la expectativa del mercado.

"La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario”, señaló el Banxico en su sexta decisión de política monetaria en el año.

En particular, consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global.

Este es el décimo recorte consecutivo, desde la reunión del 21 de marzo de 2024, cuando la Junta de Gobierno redujo por primera vez —desde marzo de 2023— ante mejores expectativas en cuanto a la inflación.

La decisión ocurre luego de que la semana pasada la Reserva Federal de los Estados Unidos redujera las tasas de interés un cuarto de punto situándola en el 4 %, con el objetivo de apoyar el debilitado el mercado laboral.

El Banxico anticipó que “valorará recortes adicionales a la tasa de referencia” y, para ello, “tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación”.

“Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3 % en el plazo previsto”, señaló.

Según las estimaciones de la Junta de Gobierno del banco central mexicano "se sigue esperando que la inflación converja a la meta en el tercer trimestre de 2026".

En su análisis, el Banxico prevé como riesgos al alza la depreciación cambiaria, disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales, persistencia de la inflación subyacente.

Además, consideró que los cambios en la política comercial por parte del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, "han añadido incertidumbre a las previsiones".

De acuerdo con Banxico, la inflación cerraría el año en un 3,6 %, mientras el consenso de analistas privados estima un 4 %.

Si bien esta es la sexta decisión de política monetaria de ocho programadas en el año, el mercado espera que la tasa se estacione en el 7 % al cierre del año, lo que daría margen a un solo recorte más de 25 puntos base.