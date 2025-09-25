El salsero Jerry Rivera inicia una nueva etapa con el lanzamiento de su disco 'Llegué yo'

San Juan, 25 sep (EFE).- El salsero puertorriqueño Jerry Rivera, considerado una leyenda de la salsa romántica, inició este jueves una nueva etapa en su carrera musical con la presentación del disco 'Llegué yo', que cuenta con la colaboración del rapero Wiso G.