GeoPark adquiere 100 % de participación de Pluspetrol en 2 bloques petroleros en Argentina

GeoPark, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Nueva York, señaló que de manera simultánea firmó dos "actas acuerdo" con el Gobierno de la provincia argentina de Neuquén, que refuerza el compromiso de las partes con el negocio y establece los términos y las condiciones por las que serán transferidas las concesiones.

"El acuerdo de hoy marca un hito histórico para GeoPark, transformando a la compañía al incorporar producción inmediata, mayores reservas y un valor significativo a largo plazo", expresó el director ejecutivo de GeoPark, Felipe Bayón.

El director agregó que los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste otorgan a la empresa "una posición de entrada privilegiada en una de las formaciones no convencionales más prolíficas del mundo" y agradeció al Gobierno de la Provincia de Neuquén por facilitar las operaciones.

Vaca Muerta, con centro en Neuquén, es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo y se encuentra en etapa de creciente desarrollo masivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La adquisición proporciona a GeoPark más de 12.300 acres brutos en la ventaja de petróleo negro de Vaca Muerta con un recurso recuperable estimado de más de 60 millones de barriles brutos de petróleo bajo una concesión por más de 30 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También permite a la empresa establecer una visión clara para alcanzar una producción en el plateau de aproximadamente 20.000 barriles de petróleo por día (boepd) hacia finales de 2028.

En cuanto a los términos del acuerdo, Geopark señaló que pagará 115 millones de dólares al cierre, financiados con efectivo disponible, con un depósito de garantía de 22,7 millones de dólares en la fecha en la que suscribió el acuerdo con Pluspetrol.

Con esta adquisición, GeoPark logró materializar su intención de establecer una posición en Vaca Muerta y como operador en yacimientos no convencionales busca contribuir al ecosistema operativo de la cuenca.

"Vemos esta oportunidad como única para aplicar y seguir fortaleciendo nuestras capacidades distintivas con el fin de crear valor durante las próximas décadas. Mirando hacia adelante, estamos seguros de que la ejecución de nuestro plan estratégico, aprovechando la sólida base que hemos construido en Colombia y la especial profundidad que la adquisición de hoy aporta al portafolio, posiciona a GeoPark como una empresa más fuerte y más resiliente", expresó Bayón.