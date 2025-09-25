Sindicatos españolas convocan un paro parcial el 15 de octubre por "genocidio" en Gaza

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) llamaron a esta "jornada de lucha", de la que no ha dado más detalles, en los centros de trabajo para que el mundo laboral "condene el genocidio en Gaza".

En un acto este jueves en la ciudad de Albacete (este), el secretario general de CCOO, Unai Sordo, lamentó que "en Palestina se está produciendo una recomposición del poder en los países de Oriente Medio e Israel está actuando con el absoluto beneplácito de Estados Unidos con la intención de exterminar o desplazar al conjunto de la población palestina".

"El próximo 15 de octubre tenemos una cita en todos los centros de trabajo, una jornada de lucha para poner de manifiesto el rechazo de los y las trabajadoras de nuestro país a la actual situación que se vive en Gaza, explicó por su parte el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Este líder sindical aseguró que desde el mundo laboral no se puede ser "ajeno a las violaciones fundamentales de los derechos de los seres humanos" y alegó que hay que "acabar con este genocidio" y la "aberración que dice hasta qué punto el ser humano deja de ser humano cuando no cumple con los derechos internacionales".

Y apuntó que la propuesta de los sindicatos es "a debatirlo": "Desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo. Por eso os convocamos a debatirlo en el seno de las empresas sin bulos, sin mentiras, sin excusas".