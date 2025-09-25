Socios del mayor tratado de libre comercio que secunda Pekín dicen que Chile busca unirse

Las conversaciones para la inclusión en el acuerdo de estos cuatros territorios llegan "en un momento oportuno", dijo este jueves la viceministra de Comercio de Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, según recogió la agencia de noticias Bernama.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), formada por una decena de Estados, todos ellos miembros del RCEP junto a otras cinco naciones de Asia-Pacífico, señaló en un comunicado esta semana que, ante la "incertidumbre" en el comercio mundial, se agilizará la incorporación al tratado de Chile, Hong Kong -que ya había solicitado ingresar-, Bangladés y Sri Lanka.

El mayor acuerdo de libre comercio del mundo reúne por ahora a China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, además de a los países de la ASEAN: Indonesia, Tailandia, Filipinas, Malasia, Vietnam, Singapur, Myanmar (Birmania), Camboya, Laos y Brunéi.

El anuncio del bloque se produjo tras la cuarta reunión de ministros de la RCEP, celebrada en Kuala Lumpur en paralelo al 57º encuentro de oficiales económicos de la ASEAN y sus socios, entre ellos el secretario de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, en un contexto de búsqueda de nuevos socios frente a los aranceles Washington.

Las tasas afectan especialmente al Sudeste Asiático, con economías muy enfocadas a la exportación de bienes, y donde Vietnam y Camboya se erigen como las naciones más vulnerables a los gravámenes estadounidenses, según Naciones Unidas.

La primera economía del mundo se encuentra negociando un acuerdo comercial definitivo con Corea del Sur, que por el momento enfrenta gravámenes del 15 % -igual que Japón-, y sigue en conversaciones con China.

La RCEP, que se empezó a gestar en el seno de la ASEAN aunque Pekín aumentó su protagonismo por su peso económico, busca eliminar, entre otras barreras comerciales, aranceles y cuotas en el 65 % de los productos intercambiados, un porcentaje que se espera que incremente con el tiempo.

El pacto, que entró en vigor el 1 de enero de 2022 tras una década de negociaciones, aglutina a países con una población conjunta que alcanza aproximadamente los 2.300 millones de personas, cerca del 30 % del total mundial.