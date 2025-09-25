Starbucks anuncia cierres y despidos como parte de un plan para revivir la cadena de cafés

Nueva York, 25 sep (EFE).- La cadena de cafeterías estadounidense Starbucks informó este jueves que cerrará unas 400 tiendas en Norteamérica y despedirá a unos 900 empleados como parte de un plan de reestructuración de 1.000 millones de dólares.