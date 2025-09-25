Ucrania destruye en una noche tres aviones rusos

El GUR ha destruido asimismo en Crimea un radar emplazado en la costa de la península del mar Negro.

Un vídeo distribuido por el GUR y aparentemente grabado con una cámara incorporada en los drones que destruyeron los dos An-26 y el radar muestra la destrucción de estos tres objetivos.

Según la Fuerza Aérea, el avión derribado en el frente de Zaporiyia (una región del sureste de Ucrania parcialmente ocupada por Rusia) llevaba a cabo ataques con bombas aéreas en esa zona.

La Fuerza Aérea ucraniana también informó del derribo durante la pasada noche de 150 de los 176 drones de larga distancia lanzados por Rusia contra su territorio.

