Abogado de ex primera ministra de Perú acusada por golpe de Castillo pide a juez inhibirse

A raíz del pedido de la defensa de Chávez, la audiencia virtual se suspendió, según indicó Noblecilla en su cuenta de la red social X.

El abogado afirmó que "solo en una dictadura, con un sistema de justicia cómplice", puede suceder que el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley "pretenda, como hoy en audiencia, atender un pedido fiscal para restringir derechos fundamentales" de Chávez.

Recordó que el Tribunal Constitucional ya "dejó en claro la arbitrariedad" del magistrado en otro caso por extender una prisión preventiva vencida, lo que el Tribunal Constitucional consideró como una detención arbitraria, y ordenó la liberación de Chávez.

"Exigimos que el juez Checkley se inhiba pues, de lo contrario, lo recusaremos", indicó Noblecilla.

El magistrado debía evaluar en la audiencia de este viernes las nuevas medidas restrictivas solicitadas por la Fiscalía contra Chávez tras su salida de prisión.

Entre las medidas reclamadas por el Ministerio Público figura la obligación de no concurrir a ninguna embajada en Lima, en un radio de 500 metros; así como la prohibición de comunicarse con embajadores, ministros, presidentes o cualquier político de un país extranjero para evitar su eventual fuga del país.

Esta audiencia se programó días después de que el juez Checkley había autorizado el viaje de Chávez en los próximos días a su natal ciudad de Tacna, cercana a la frontera con Chile, para reunirse con su familia, después de haber cumplido prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Chorrillos, en Lima, hasta inicios de este mes.

Chávez debe cumplir actualmente con una serie de reglas de conducta, como el de no ausentarse de la capital peruana sin previa autorización judicial, pasar por el control biométrico cada semana y presentarse ante la autoridad judicial o fiscal para cualquier actuación del proceso.

Con un impedimento de salida del país por 10 meses, Chávez afronta un pedido fiscal de 26 años de prisión por el delito de rebelión por su aparente participación en el fallido intento de golpe de Estado de Castillo, mientras que el detenido expresidente se enfrenta a una solicitud de 34 años de cárcel.