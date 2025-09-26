Autoridades paraguayas incautan unas 11,7 toneladas de tomate de contrabando

En el procedimiento, que tuvo lugar la noche del jueves en el barrio Mbokayaty de la ciudad de Ñemby (centro), fueron incautadas 640 cajas de tomate, detalló la DNIT en un comunicado.

En total, se hallaron aproximadamente 11.786 kilos de tomate.

La mercancía estaba distribuida en 133 cajas de cartón y 507 cajas de madera, detalló la institución tributaria.

El agente de la Unidad Anticontrabando de la Dnit Diego Céspedes dijo a periodistas que presumen que la carga llegó desde Brasil y que su valor aproximado es de unos 300 millones de guaraníes (unos 42.643 dólares al cambio actual).

Participaron en la operación, junto a la DNIT, funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilla (Senave) y del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional.