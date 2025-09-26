Cantón inicia su recuperación tras paso del tifón Ragasa y haber rebajado las alertas

El tifón, el decimoctavo de la temporada, ingresó por la isla de Hailing, en la ciudad de Yangjiang, en la tarde local del miércoles con vientos máximos en su centro de hasta 40 metros por segundo, según el observatorio meteorológico provincial, citado este viernes por la agencia oficial Xinhua.

Como medida preventiva, más de 2,16 millones de residentes habían sido evacuados a zonas seguras.

En Yangjiang, punto de impacto, se abrieron al público los 1.038 refugios disponibles, mientras la tormenta provocaba daños en el mobiliario urbano, afectando a más de 50.000 árboles, según la prensa provincial.

El suministro eléctrico resultó afectado en diversas áreas, recoge Xinhua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las compañías eléctricas desplegaron más de 50.000 personas y 13.000 vehículos para reparaciones de emergencia en la provincia, con más de 120 millones de habitantes y considerada el principal polo manufacturero de China.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la tarde local del viernes, se había restablecido el servicio a cerca del 90 % de los usuarios impactados, según la agencia.

En Hailing se recuperó la electricidad en pocas horas tras el aterrizaje de Ragasa, aunque parte de los clientes continuaron sin servicio por inundaciones, mientras equipos especializados utilizaron robots de drenaje para acelerar las tareas.

El Gobierno central asignó el miércoles 350 millones de yuanes (49 millones de dólares, 41 millones de euros) para apoyar las operaciones de rescate y asistencia en las zonas afectadas.

El tifón paralizó buena parte de la actividad económica de la costa cantonesa y de megalópolis como Shenzhen o la capital provincial, Cantón, con unos 18 millones de habitantes.

Las autoridades chinas no han detallado por el momento cifras de posibles heridos o fallecidos o de pérdidas económicas por el paso del tifón, que dejó casi una treintena de víctimas en Filipinas y Taiwán en su fase más intensa.

Ragasa, ya debilitado hasta ser clasificado como tormenta tropical, tocó tierra este jueves en Vietnam, donde el Ejército había movilizado a 300.000 efectivos para responder a las situaciones de emergencia que surjan a raíz de la tormenta.