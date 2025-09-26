El crecimiento de España en el segundo trimestre se eleva por mayor consumo e inversión

Según los datos de contabilidad nacional publicados este viernes por el INE, el crecimiento del país se sustentó en la demanda interna (consumo e inversión), que aportó 0,8 puntos, mientras que la contribución de la demanda externa (exportaciones e importaciones) fue prácticamente nula.

La inversión se aceleró y pasó de crecer un 0,3 % en el primer trimestre al 1,8 % en el segundo, mientras que el consumo de las familias mejoró tres décimas, hasta el 0,8 %, y el gasto en consumo final de las administraciones públicas se incrementó un 0,1 %, una décima menos.

Por otro lado, las exportaciones de bienes y servicios se frenaron 1,1 puntos y aumentaron un 1,3 %, mientras que las importaciones aumentaron un 1,6 %, cuatro décimas menos.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España sostuvo en un comunicado que estos datos "certifican el dinamismo de la economía española", y confirman la "robustez" del modelo económico del país.

El departamento económico del Gobierno español también defendió que la buena marcha del consumo de los hogares "refleja la solidez del mercado laboral y el aumento del poder adquisitivo".

Además, los datos difundidos este viernes afianzan la reciente revisión al alza de la previsión de crecimiento del Gobierno para 2025, hasta 2,7 %, añadieron desde el Ministerio de Economía.

Hace una semana, el Instituto Nacional de Estadística también revisó el crecimiento económico de España en 2024, y lo elevó en tres décimas, hasta el 3,5 %. El alza se debió, sobre todo, a una mayor aportación de la demanda interna (consumo e inversión):3,3 puntos porcentuales frente a los 2,8 previos.