El PMA y la Cooperación Española lanzan iniciativa para mejorar alimentación en el Darién

Esta intervención en las comunidades de Metetí y Bajo Chiquito conlleva una inversión de 500.000 euros por parte de Aecid, y está enfocada en empoderar a productores agrícolas para optimizar las cadenas de suministro y promover el consumo de productos saludables.

Contempla los pilares fundamentales de "optimización de la cadena de suministro, fortalecimiento de capacidades técnicas y organizativas de productores y productoras con especial énfasis en el empoderamiento económico de mujeres rurales, y la mejora en el acceso a alimentos saludables, mediante campañas de sensibilización, ferias locales y estrategias de comercialización que valoricen los productos del Darién.

La iniciativa tiene lugar cuando el Darién, una empobrecida provincia panameña selvática que sirve de frontera natural con Colombia, se enfrenta a una redefinición de sus medios de vida tras la crisis migratoria que caracterizó a esta zona, por la que pasaron entre 2021 y 2024 centenares de miles de viajeros irregulares con destino a Norteamérica.

Metetí y Bajo Chiquito se convirtieron en un centro donde los viajeros compraban suministros, recibían remesas y dormían en albergues o en los patios de las pequeñas casas de estas aldeas indígenas, donde incluso los menores dejaron de asistir a la escuela para dedicarse al comercio nacido de la crisis migratoria, como ha alertado la Defensoría del Pueblo panameña.

Esta intervención del PMA y la Aecid "responde directamente a esa necesidad", apostando por el desarrollo económico sostenible a través de la producción agrícola local, explica un comunicado oficial.

"Este proyecto representa una oportunidad para que las comunidades del Darién recuperen su autonomía económica, fortaleciendo sus capacidades productivas y conectándolas con mercados formales", declaró la directora regional del PMA para América Latina y el Caribe, Lola Castro.

La iniciativa "es una apuesta por la dignidad, la resiliencia y la seguridad alimentaria de quienes han estado en la primera línea de respuesta humanitaria", agregó.

"La Cooperación Española trabaja en Darién desde hace más de un lustro con un enfoque de triple nexo: acción humanitaria, desarrollo y construcción de paz” y este nuevo proyecto con el Programa Mundial de Alimentos "refuerza nuestro compromiso con los territorios y con las poblaciones vulnerables, para que puedan ejercer su derecho a la alimentación y mejorar sus condiciones de vida", dijo la coordinadora general de la Aecid en Panamá, Itziar González.

Este proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y responde a las prioridades del Gobierno de Panamá en materia de seguridad alimentaria, agricultura familiar y desarrollo rural, indicó la información oficial.

La intervención será implementada por el Programa Mundial de Alimentos en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Alcaldía de Metetí y la Asociación de Productores Agropecuarios con Visión de Exportación de Canglón, entre otros actores locales.