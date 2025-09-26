Justicia alemana condena a cinco años a activista por ataques contra neonazis en Budapest

La mujer, identificada como Hanna S., de 30 años, fue hallada culpable de haber participado en dos ataques en los que los izquierdistas usaron bastones, un martillo y spray pimienta, causando a la primera víctima heridas graves en la cabeza y a la segunda contusiones.

La Audiencia Territorial de Múnich condenó a S. por los delitos de lesiones peligrosas en dos instancias, integración en una organización criminal y lesiones peligrosas en grado de tentativa.

La fiscalía pedía para la acusada nueve años de cárcel, mientras que su defensor solicitaba que fuera absuelta e indemnizada por el tiempo pasado en prisión preventiva.

El enjuiciamiento de los ataques de febrero de 2023 ha sido objeto de controversia en Alemania, donde varios de los supuestos participantes han sido encausados este año ante la Audiencia Territorial de Düsseldorf.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En concreto, sigue siendo motivo de polémica la extradición a Hungría en 2024 de una de las personas entonces imputadas, pese a que el Tribunal Constitucional dictaminó que hubiera debido permanecer en Alemania hasta la resolución de una demanda constitucional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A pesar de ello, la persona -detenida en diciembre de 2023 en Berlín en cumplimiento de una orden internacional y que se identifica como de género no binario- no ha sido retornada por las autoridades húngaras y permanece en prisión preventiva a la espera de juicio, en unas condiciones que ha denunciado como insalubres y degradantes.