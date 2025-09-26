Paso de Gabrielle por territorio peninsular portugués dificultará la lucha contra fuegos

La Anepc explicó en un comunicado que, por un lado, se espera que el paso de Gabrielle por el territorio peninsular los días 27 y 28 de septiembre produzca una "inestabilidad meteorológica" que se traducirá en "viento fuerte y agitación marítima".
Por otro lado, el territorio se encuentra "caliente y seco", con el riesgo de incendio rural en los niveles "muy elevado" y "máximo" en las regiones Norte, Centro y Algarve.
Con estos factores, las autoridades esperan que aumente el peligro de incendio, "con condiciones favorables a la ocurrencia y propagación de incendios rurales, así como una mayor dificultad de las acciones de supresión", especialmente en el Norte, Centro y Algarve.
Por ello, la Anepc recordó que en esas zonas está prohibido realizar quemas extensivas, utilizar el fuego para cocinar en el entorno rural, fumigar o desinfectar colmenares, y usar desbrozadoras y trituradoras, entre otras medidas.
Asimismo, apeló a que la población se mantenga atenta a las informaciones sobre la meteorología y las indicaciones de la Protección Civil y fuerzas de seguridad.
Según datos de la Anepc, este viernes hay en el territorio peninsular portugués 25 incendios forestales, que mantienen en el terreno a 587 efectivos, 162 vehículos y 13 medios aéreos.
El huracán Gabrielle de categoría 1, la menor en intensidad en una escala de 5, pasó a ser una tormenta postropical a su paso este jueves y viernes por el archipiélago atlántico portugués de las Azores, donde no dejó heridos.