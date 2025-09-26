Starmer y Carney reiteran su apoyo a la solución de dos Estados en el Oriente Medio

Londres, 26 sep (EFE).- Los primeros ministros del Reino Unido, Keir Starmer, y Canadá, Mark Carney, reiteraron su apoyo a la solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino y la necesidad de que la OTAN se prepare para disuadir a Rusia durante una reunión que mantuvieron este viernes en Londres.