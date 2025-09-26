Starmer y Carney reiteran su apoyo a la solución de dos Estados en el Oriente Medio

El Reino Unido y Canadá reconocieron oficialmente el Estado de Palestina el pasado domingo, junto con otros países como Australia.
El encuentro de los dos líderes se realizó en los márgenes de la Cumbre de Acción para el Progreso Global celebrada en Londres y a la que asistieron el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el primer ministro australiano, Anthony Albanese; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, además de Carney y Starmer.
Tras la reunión, la Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló en un comunicado que Carney resaltó a Starmer "la importancia de apoyar a la Autoridad Palestina en la aplicación de sus compromisos de reforma como parte de los esfuerzos más amplios para avanzar en la paz y la estabilidad en la región".
Respecto a Rusia, los dos líderes hablaron de las incursiones de aeronaves rusas en el espacio aéreo de la OTAN y señalaron "la importancia de garantizar la preparación de la Alianza para disuadir la agresión rusa".
Starmer y Carney también trataron el fortalecimiento de las relaciones económicas y de seguridad entre el Reino Unido y Canadá e indicaron su apertura a una futura ampliación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), tratado del que forma parte el país norteamericano y que Londres ratificó recientemente.