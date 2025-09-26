Suman 44 casos de sarampión en Paraguay y detectan el primero fuera del foco del brote

Asunción, 26 sep (EFE).- El Ministerio de Salud de Paraguay confirmó este viernes 44 casos de sarampión y detectó el primer contagio en una ciudad del centro del país, fuera del foco del brote ubicado en el departamento de San Pedro (norte), fronterizo con Brasil.