Suman 44 casos de sarampión en Paraguay y detectan el primero fuera del foco del brote

En la última semana se identificaron seis casos, cinco de ellos en la zona del foco (San Pedro) y uno procedente de la ciudad de Fernando de la Mora, en el departamento Central, "sin antecedente de vacunación", indicó el despacho de Salud en un comunicado.
La institución refirió que hace seguimiento a 16 personas con sospecha de sarampión, cuatro de ellos procedentes del departamento Central y el resto de San Pedro.
La mayoría de los casos confirmados de sarampión se encuentran en los distritos (municipios) de Tacuati, con 21 contagios, seguido de Nueva Germania (14) y de Santa Rosa del Aguaray (8).
"De acuerdo al reporte, la mayoría de los casos no contaba con antecedente de vacunación contra el sarampión", destacó el ministerio.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Desde el inicio del brote, 7 de los afectados requirieron hospitalización y no se han reportado fallecidos.
El pasado 4 de agosto, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social confirmó el primer contagio de la enfermedad desde que el país eliminó la circulación del virus en 2015.
Se trató de un niño de cinco años, oriundo de Santa Rosa del Aguaray, quien no tenía antecedentes de vacunación y aparentemente tuvo contacto con personas provenientes del extranjero.
La alerta epidemiológica ante el riesgo de dispersión de sarampión se activó el pasado 7 de agosto, tras la confirmación de los primeros cuatro casos.
Hasta el 9 de septiembre pasado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) contabilizó 1.313 casos de sarampión y 23 muertes en 10 países de América.