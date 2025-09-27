Brasil intercepta aeronave procedente de Bolivia con una tonelada de cocaína

La aeronave fue detectada cuando invadió el espacio aéreo del país por los radares de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), que ordenó el envío de cazas para su interceptación debido a que carecía de plan de vuelo y autorización.

Los aviones militares Súper Tucano A-29 de la FAB no alcanzaron a interceptar la avioneta en el aire pero la avistaron en una pista de aterrizaje clandestina utilizada para el almacenaje de drogas en una hacienda en jurisdicción de Rondonópolis, municipio del estado de Mato Grosso (oeste de Brasil) fronterizo con Bolivia y Paraguay.

La localización de la aeronave fue informada entonces a agentes del Grupo Especial de Frontera, de la Policía Federal y de la Policía Militarizada de Mato Grosso, que, en operación conjunta, acudieron hasta la hacienda ante la sospecha de que se trataba de un vuelo contratado por narcotraficantes.

La mayoría de las personas que descargaba la avioneta alcanzó a huir antes de la llegada de los policías, pero tres fueron localizados en las operaciones de búsqueda en los alrededores, detenidos y enviados a celdas de la Policía Federal en Cuiabá, la capital de Mato Grosso.

Los responsables por la operación hallaron en la hacienda 31 fardos con cocaína, 17 de los cuales aún dentro de la aeronave, algunos en una camioneta que estaba siendo cargada y otros escondidos en áreas boscosas próximas.

La Policía Federal abrió una investigación para intentar identificar y detener a los responsables por la cocaína y su ingreso clandestino a Brasil.