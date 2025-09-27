Bruselas insta a Israel a reabrir el cruce de Allenby para mercancías

Bruselas, 27 sep (EFE).- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, instó este sábado a Israel a reabrir el cruce fronterizo de Allenby entre Cisjordania y Jordania para mercancías, tras la decisión de las autoridades israelíes de cerrarlo y posteriormente reabrirlo para el paso de personas.