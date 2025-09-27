Bruselas insta a Israel a reabrir el cruce de Allenby para mercancías

"El cruce del puente Allenby/Rey Hussein, al igual que otros cruces fronterizos, debe permanecer abierto para garantizar una respuesta humanitaria eficaz. Aproximadamente una cuarta parte de los artículos de ayuda humanitaria que entran en Gaza a través del mecanismo 2720 de la ONU lo hacen a través de Jordania", dijo Kallas a través de un comunicado.
Asimismo, añadió que "tomaban nota" de la reapertura del cruce para pasajeros, pero instaban a Israel "a que también permita el cruce de mercancías".
La jefa de la diplomacia europea señaló que la decisión del Gobierno israelí de cerrar el paso fronterizo llega "en un momento en que la ofensiva terrestre de Israel en la ciudad de Gaza está empeorando gravemente una situación humanitaria ya catastrófica e insostenible" y llamó a Israel a "tomar medidas inmediatas y eficaces" para aumentar el flujo de ayuda humanitaria en Gaza.
Israel cerró oficialmente el paso fronterizo el pasado 23 de septiembre, dejando a unos tres millones de palestinos sin la posibilidad de salir del territorio.
Lo hizo en el marco de la Asamblea de la ONU, en la que varios países han reconocido el Estado palestino, y después del ataque mortal el pasado jueves contra dos soldados apostados en el cruce por parte de un conductor de un camión que transportaba suministros humanitarios desde Jordania a la Franja de Gaza.
Kallas condenó el ataque e insistió en que "Israel tiene derecho a defenderse, pero debe ejercerlo de conformidad con el derecho internacional", que, dijo, era una "obligación ineludible".