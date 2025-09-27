Canciller de Perú participará en 'Día de América Latina' y reunión con su homólogo alemán

Lima, 27 sep (EFE).- El canciller de Perú, Elmer Schialer, viajará a Alemania para participar en el septuagésimo sexto 'Día de América Latina', que se celebrará en la ciudad de Colonia el 1 y 2 de octubre próximo, y sostener una reunión en Berlín con su homólogo alemán, Johann Wadephul, informaron este sábado fuentes oficiales.