Canciller de Perú participará en 'Día de América Latina' y reunión con su homólogo alemán

El viaje fue autorizado mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, que señaló que Schialer fue invitado a Alemania por el presidente de la junta directiva y por el director general de la Asociación Empresarial para América Latina y, "por cuestiones de itinerario", estará fuera del país del 29 de septiembre al 2 de octubre.
La resolución destacó que el foro anual "constituye el principal espacio empresarial que reúne a autoridades gubernamentales y representantes del sector privado" de Alemania y América Latina, con el propósito de intensificar los vínculos económicos, comerciales y de inversión entre ambas partes.
En ese sentido, precisó que Schialer participará en el panel inaugural titulado 'Orden en un mundo desordenado: las relaciones entre América Latina y Europa en la alborada de su rediseño', que se celebrará el 1 de octubre.
Ese mismo día sostendrá en Berlín una reunión bilateral con el ministro federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, con el objetivo de consolidar la relación con un país que Perú considera un "socio estratégico en materia de comercio, inversiones, asuntos ambientales y cooperación para el desarrollo".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Gobierno peruano aseguró que la participación de Schialer en esas reuniones "constituye de interés nacional" y anunció que el despacho de Exteriores será asumido durante su ausencia por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.