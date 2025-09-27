Cancillería colombiana dice que retirada del visado a Petro "atenta" contra Carta de ONU

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo el viernes que le retirará el visado a Petro por instar a soldados de ese país "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", durante una manifestación propalestina en Nueva York, después de participar a lo largo de la semana en diversas actividades de la Asamblea General de la ONU.

La Cancillería colombiana señaló en un comunicado que la sede de la ONU en Nueva York "es un escenario que otorga el derecho a los representantes de los países miembros" a contar con una visa oficial, en este caso de EE.UU., "como condición 'sine qua non' conducente a participar en actos, eventos o conferencias enmarcados dentro del desarrollo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas".

"En consecuencia, negar o revocar una visa -como arma diplomática- atenta al (sic) espíritu de la Carta de 1945 de una participación 'in situ' con promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión sin consideración de fronteras", agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería subraya que "en caso contrario, sería imprescindible la búsqueda de un país sede completamente neutral que permita, independientemente de sus relaciones bilaterales y de posiciones políticas e ideologías" que sea la propia ONU la que expida "una autorización para ingresar al territorio de ese nuevo Estado-sede".

La posición de la Cancillería va en línea con la del presidente Petro, quien este sábado dijo que la revocatoria de su visado viola el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática y por eso considera que la sede de la ONU no puede seguir en Nueva York.

"Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU (sic)", escribió Petro en su cuenta de X.

El comunicado del Gobierno añade que "Colombia continuará participando activamente en los escenarios multilaterales, en particular en Naciones Unidas, reafirmando que el Acuerdo de Sede de 1947 obliga a Estados Unidos a garantizar la entrada de las delegaciones estatales a dichas instancias".

Igualmente reitera "que alzar la voz para denunciar hechos que afectan a la población palestina no puede ser interpretado como un acto contrario al derecho, sino como una obligación moral y política frente a posibles violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos de esa población".

El presidente colombiano es un defensor de la causa palestina y en su discurso del pasado martes en la ONU denunció una vez más el "genocidio" de Israel en la Franja de Gaza y llamó a "unir ejércitos y armas" para "liberar a Palestina".

"Nuestro país mantiene firme su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la paz y la diplomacia multilateral como herramientas esenciales para superar los conflictos y fortalecer la comunidad internacional", indicó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En julio de 1996 Estados Unidos también le revocó el visado al entonces presidente colombiano, Ernesto Samper, tras ser acusado de recibir dinero de narcotraficantes para su campaña electoral de 1994.