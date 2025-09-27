Entre 60.000 y 100.000 personas se manifiestan en Berlín en solidaridad con Gaza

Berlín, 27 sep (EFE).- Entre 60.000 y 100.000 personas participaron este sábado en diversas protestas contra el genocidio en Gaza convocadas en Berlín por varias organizaciones de la sociedad civil, en una de las mayores movilizaciones que han tenido lugar en Alemania desde que empezó la ofensiva israelí sobre el enclave.