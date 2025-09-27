La alcaldesa de Caracas ve necesario "saber cómo se usa el arma" para defender a Venezuela

Caracas, 27 sep (EFE).- La alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, consideró este sábado necesario "saber cómo se usa el arma" para defender a Venezuela, ante las que señaló como "amenazas" de EE.UU., en referencia al despliegue militar que este país mantiene en el mar Caribe para, según Washington, combatir el narcotráfico.