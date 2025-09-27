La Guardia Revolucionaria iraní respalda a Hizbulá y aliados en el aniversario de Nasrala

“La Guardia Revolucionaria continúa priorizando el apoyo a los movimientos de resistencia en toda la región y considera que la continuación de este camino hasta la eliminación completa de la ocupación y la liberación de Al-Quds (Jerusalén) es una misión divina, nacional e imparable”, aseveró el cuerpo militar de élite en un comunicado publicado con motivo del aniversario de la muerte de Nasrala y del general de brigada iraní Abbas Nilforoushan en un ataque israelí contra Beirut, el 27 de septiembre de 2024, según informó la agencia Mehr.

La Guardia Revolucionaria subrayó que los “sueños turbios y las siniestras tramas sionistas y estadounidenses” para debilitar o aniquilar la resistencia han fracasado repetidamente y “no producirán otra cosa que la desgracia y la humillación para los enemigos”.

La República Islámica ha apoyado a Hizbulá desde su fundación en los años 80, y el grupo forma parte del llamado ‘Eje de la Resistencia’, junto con los palestinos de Hamás y los hutíes de Yemen.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, recordó el martes a Nasrala en un discurso televisado y aseguró que Hizbulá no debe ser “subestimado”, en medio de los intentos del Gobierno libanés por desarmar a la organización chií.

El Líbano criticó un día después las afirmaciones de Jameneí, asegurando que el Gobierno “legítimo” es la única autoridad permanente en el país mediterráneo.

En medio de estas tensiones, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, realiza hoy una visita a Beirut y asistirá a las ceremonias de conmemoración de Nasrala.