Manifestantes y policías se enfrentan en Lima durante la 'Marcha de la Generación Z'

Los principales incidentes se produjeron en la avenida Abancay, donde grupos de personas buscaron sobrepasar un cerco de seguridad armado por agentes antidisturbios, lo que llevó a que se lance gran cantidad de gases lacrimógenos y se produzcan choques entre policías con varas y manifestantes con diferentes objetos contundentes.

Ni las autoridades ni representantes de los manifestantes han informado hasta el momento si los enfrentamientos dejaron heridos, aunque el diario La República señaló que una persona de avanzada edad recibió golpes en la cabeza y fue atendida por brigadas sanitarias.

Diversos colectivos ciudadanos, conformados en su mayoría por jóvenes estudiantes y trabajadores, convocaron para este sábado a una marcha de protesta en el centro histórico de Lima, bajo la denominación de 'Marcha de la Generación Z', en rechazo al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República.

Los organizadores aseguraron que la intención era mostrar que "todo el Perú está unido" en contra de la corrupción, el crimen organizado y la violencia que se ha desatado en el país.

Esta convocatoria se hizo tras otras dos jornadas de protesta que el sábado y domingo pasados también desencadenaron en enfrentamientos con la PNP, que desplegó a cientos de agentes en el centro de la capital.

Durante esos dos días se reportó que 12 agentes resultaron heridos, así como, al menos, 18 ataques contra reporteros, entre ellos representantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), casi todos ellos causados por policías.

En los nuevos enfrentamientos de este sábado, los agentes también golpearon con sus varas a periodistas que cubrían los incidentes y luego les impidieron el paso en un puente sobre el río Rímac, en la zona limítrofe entre los distritos del Cercado de Lima y el Rímac.

El diario La República señaló, además, que agentes de la PNP dirigieron punteros láser hacia los manifestantes que grababan los incidentes con sus cámaras y celulares.

Lima también afrontó durante este sábado una movilización de asociaciones de transporte urbano, que reclaman mayores medidas de seguridad ante la ola de extorsiones que sufren, que en las últimas semanas han desencadenado en asesinatos de choferes y ataques contra unidades transporte, cometidos por presuntos sicarios.

Los transportistas urbanos bloquearon durante las primeras horas de este sábado varias vías del distrito de San Juan de Lurigancho, el más grande de la capital, y tramos de la carretera Panamericana Norte, con el objetivo de dirigirse hacia el Palacio Legislativo.

Un grupo de transportistas logró llegar finalmente hasta la avenida Abancay, frente a la sede del Congreso, con carteles que mostraron mensajes como "Déjennos trabajar sin miedo", "No al cobro de cupos" y "No a la extorsión", sin que se produzcan mayores incidentes en ese momento.