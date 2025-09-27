Médicos paraguayos extraen una prótesis de cinco dientes del pulmón de un hombre

El paciente, quien es asmático, fue sometido a una cirugía en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), en Asunción, refirió al canal Telefuturo el doctor Carlos Morínigo.

El hombre realizó una consulta médica en el departamento de Guairá (centro), su lugar de origen, debido a "crisis de asma que suele tener eventualmente", relató Morínigo.

Como su situación no mejoró en unos 21 días, añadió el galeno, un especialista solicitó una radiografía de tórax y "constataron que un elemento metálico estaba alojado en el pulmón izquierdo".

Es así que el paciente fue internado en el Ineram para su operación, y actualmente se encuentra en fase de recuperación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Morínigo afirmó que "el hombre no recuerda haber aspirado" la prótesis dental y que más bien supuso que se la tragó o se cayó en algún sitio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Creo que habrá tenido un poquitito alteración de conciencia en el momento en que aspiró este puente de dientes", analizó.