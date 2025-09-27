Peruana Ana María Figueroa gana el Greenwalk Awards con un vestido de zapatos reciclados

Los zapatos usados tienen “un sentido técnico y, al mismo tiempo, simbólico” explica a EFE la diseñadora sobre su propuesta, que busca provocar una reflexión con esta prenda: “Cuestionar por qué existe la necesidad constante de estrenar y por qué cuesta aceptar el paso del tiempo en las prendas y objetos que nos rodean”.

Una idea sencilla pero cargada de simbolismo y que lleva tras de sí dos meses de trabajo. El resultado es una prenda en la que los retales desgastados se unen para dar forma a un vestido ajustado.

Tras imponerse a otros 10 participantes en el certamen celebrado esta semana en Barcelona, ha sido galardonada con un curso en Saint Martins, una escuela de arte en Londres, meca del diseño.

“Cada par de zapatos habla de la forma de andar, de la postura, del estilo de vida y de los gustos de la persona que los utilizó. Esa huella humana me permitía transmitir que el uso y el desgaste no tienen por qué devaluar un material, pueden ser un valor añadido”, argumenta la diseñadora.

De Saint Martins, precisamente, salió hace años el diseñador Alejandro Gómez Palomo, un referente de diseño español en todo el mundo y padrino y jurado de Greenwalk, una pasarela de talentos emergentes, que se consolida desde su creación en 2022.

“Creo firmemente que la sostenibilidad es el futuro de la moda y es fundamental que las nuevas generaciones comiencen sus carreras con esa mentalidad. Apoyarles significa también apostar por el futuro de la industria”, dijo Palomo, para quien “los diseñadores del futuro tienen muchísimos retos, porque la sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad”.

“La industria de la moda es cada vez más exigente y competitiva. El gran desafío será encontrar un lenguaje propio y un nicho de mercado que combine creatividad, identidad y compromiso sostenible de una manera auténtica”, añade sobre algunos aspectos fundamentales a los que los nuevos talentos deben hacer frente.

Tras presentar hace días su colección ‘Eighteen’ en la semana de la Moda de Madrid, a la que regresó tras triunfar en otras ciudades como Nueva York, Palomo resalta la importancia de aunar diseño y ventas bajo un mismo paraguas, un aspecto que este creador ha trabajado desde sus inicios hasta su éxito internacional.