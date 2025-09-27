Portugal celebra que Arrábida sea reserva de la biosfera y recuerda su responsabilidad

Situado en la península de Setúbal, al sur de Lisboa, el parque natural de Arrábida fue reconocido hoy durante una reunión la Unesco en Hangzhou (China).
El Ministerio de Medioambiente y Energía dijo en un comunicado que este sitio "combina matorral mediterráneo, densos bosques de pino marítimo, cuevas ocultas y vibrantes ecosistemas marino".
Subrayó que el lugar alberga más de 1.400 especies de plantas, que representan el 40 % de la flora del país, incluyendo 70 especies raras y endémicas, y una fauna con 200 especies de vertebrados y más de 2.000 marinas, como delfines mulares, lubinas y salmonetes.
Agregó que este patrimonio natural convive con ciudades, pueblos y puertos pesqueros, donde se combinan actividades económicas con tradiciones, como la pesca artesanal, el cultivo del olivo, la producción de Moscatel de Setúbal y nuevas formas de ecoturismo.
Afirmó que la clasificación de Arrábida "contribuirá a mejorar la protección y el desarrollo sostenible de la zona, propiciando nuevas soluciones en estrecha colaboración con la comunidad local y mediante el intercambio con las redes nacionales e internacionales de reservas de la biosfera".
La Unesco designó este sábado casi una treintena de nuevas reservas de la biosfera por todo el mundo.
Esta red de la Unesco cuenta ya con más 785 lugares en 130 países, lo que supone una superficie de unos 8 millones de kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño de Australia.