Represa de Itaipú termina instalación de paneles solares para planta de energía flotante

En un comunicado de prensa, Itaipú señaló que el viernes los 1.584 paneles solares bifaciales se instalaron sobre los 4.199 flotadores ubicados en el lado paraguayo del embalse de la represa, en el municipio de Hernandarias (este), fronteriza con Brasil.

"Cada panel, con una potencia de 705 vatios y una vida útil estimada de 30 años, está diseñado para resistir condiciones climáticas extremas", detalló la nota.

El anclaje de los paneles solares es la primera etapa de este proyecto binacional previo a la operación de la planta. Posteriormente, iniciará una fase de conexión y pruebas de operación y funcionamiento.

Cuando la planta esté operativa en octubre próximo se estima que alcance una potencia instalada de 1.105,44 kilovatios pico, indicó Itaipú.

"Los trabajos incluyen además obras civiles y el tendido de cables de media tensión para conectar la estructura flotante con la sala de celdas, etapa que ya se encuentra en estado avanzado", añadió la comunicación.

Se trata del "primer sistema de generación de energía fotovoltaica del país", afirmó Itaipú, que destacó que la iniciativa busca diversificar la matriz energética de Paraguay, un país que obtiene el 100 % de su energía de fuentes renovables.

La instalación del primer segmento o conjunto de flotadores de la planta solar flotante inició el pasado 10 de septiembre con el lanzamiento de 132 paneles solares bifaciales, informó entonces Itaipú.

El proyecto contempla la colocación de diez segmentos, que son un conjunto modular conformado por varios flotadores interconectados que forman una unidad estructural de la planta solar, según Itaipú.