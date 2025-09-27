Mundo

Rusia derriba 55 drones ucranianos durante la noche pasada

Moscú, 27 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas derribaron anoche 55 drones ucranianos de ala fija sobre siete regiones del país, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

Por EFE
27 de septiembre de 2025 - 05:30
La misma cantidad de drones fue destruida en la jornada anterior.

En esta ocasión, 27 aparatos no tripulados fueron neutralizados en la región de Rostov, donde causaron un incendio en un centro de distribución de gas.

También hubo drones destruidos en Briansk, Astracán, Vorónezh, Volgogrado, Kursk y Bélgorod.

La víspera, otro ataque ucraniano alcanzó anoche la refinería de petróleo de Afipski, en el suroeste de Rusia.

Ante la intensificación de los ataques ucranianos, el gobernador de Crimea, Serguéi Aksiónov, admitió esta semana la escasez de combustible en las gasolineras, pero aseguró que el abastecimiento se normalizarán en dos semanas.

