San Sebastián premia el cine colombiano y argentino en un palmarés con acento español

'Un poeta', del colombiano Simón Mesa Soto, y la actriz argentina Camila Plaate, por su papel en 'Belén', de Dolores Fonzi, fueron galardonados con el premio Horizontes Latinos y a la mejor interpretación de reparto, respectivamente.

"Esta película partió de mi frustración con el cine. Es duro hacer cine en latinoamérica, son años y años para sacar una película adelante. Es más que natural que dedique este premio a todas las personas que están intentando hacer cine allí", dijo Mesa Soto al recoger el galardón.

Por su parte, Plaate, que recibió el premio de manos de su compatriota la actriz y cantante Lali Expósito, se lo dedicó al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo, "que lograron la liberación de Belén (protagonista de la historia real en la que se basa la película) y pusieron cuerpo, alma, en cada lucha por los derechos de las mujeres".

También recibió el Premio Otra Mirada, destinado al cine con perspectiva de género, la cinta argentina 'Las corrientes', de Milagros Mumenth.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El jurado presidido por el cineasta español J.A. Bayona cumplió con las expectativas y otorgó el Premio Especial del Jurado a 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín, y el de Mejor Interpretación Protagonista a José Ramón Soroiz por 'Maspalomas', de José Mari Goenaga y Aitor Arregi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ruiz de Azúa ('Los domingos') en la segunda directora española en conseguir la Concha de Oro, tras Jaione Camborda en 2023. Desde 2020 este premio ha ido a parar a manos de directoras, excepto en 2024, cuando lo ganó Albert Serra.

"Si amo el cine es porque siempre me enseña que se puede mirar desde otro sitio, mirar distinto, también lo que es ajeno a ti. Tratar de entender algo no es compartirlo",dijo tras recoger el premio la directora de la película ganadora, sobre una joven que comunica su intención de meterse a monja de clausura.

Por su parte, Guerín, agradeció al Festival que haya acogido para su Sección Oficial una película "tan artesanal" sobre los vecinos de un barrio periférico en un escaparate "tan codiciado".

José Ramón Soroiz, premio a la mejor interpretación masculina por 'Maspalomas' recibió el galardón ex aequo con la china Zhao Xiaohong, que en este caso no estaba en las quinielas de la prensa especializada pese a su emotiva y conmovedora interpretación de una realidad que ella misma vivió: la cárcel por matar a su marido maltratador y el complicado reencuentro con su hijo y la madre de su esposo.

También dio la sorpresa otro de los triunfadores de la noche, el belga Joachim Lafosse, que se llevó la Concha de Plata a la mejor dirección y el premio al mejor guion por 'Six jours ce printemps-là', relato de las vacaciones de una madre con sus hijos en un lugar vetado, la mansión de sus exsuegros.

El premio del público Ciudad de Donostia a 'La voz de Hind' sirvió para volver a recordar las masacres en Gaza, algo que también quedó patente en la manifestación que, como ya ocurrió en la apertura del Festival, acompañó la llegada de los asistentes, y que tuvo eco en varios de los discursos de los premiados.

El actor Motaz Malhees recibió en nombre del equipo el premio a la cinta sobre la niña palestina muerta por disparos israelíes que "se niega a ser silenciada", como demuestra esta votación popular.

La otra película española de la sección oficial, 'Los tigres', el drama submarino de Alberto Rodríguez protagonizado por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, tuvo que conformarse con el premio a la mejor fotografía, de Pau Esteve.

Han sido nueve intensos días repletos de películas, estrellas y que se recordarán por el paso de dos famosas actrices estadounidenses por la alfombra roja del Kursaal: Angelina Jolie, que causó furor con su primera visita para presentar 'Couture', y Jennifer Lawrence, una joven pero enormemente talentosa Premio Donostia.

Otra estrella internacional que visitó San Sebastián fue el irlandés Colin Farrell, en la piel de un ludópata en 'Maldita suerte', de Edward Berger, que ya compitió en 2024 con su exitosa 'Cónclave', y la francesa Juliette Binoche, rostro más habitual del Festival, que fue a presentar su debut como directora, 'In-I in Motion'.