Ucrania se prepara para exportar armas de fabricación propia, dice Zelenski

"Estamos trabajando para expandir nuestra producción de defensa y para empezar exportaciones controladas de armas ucranianas; se alcanzó otro acuerdo sobre esto y estamos ya trabajando con cuatro países para abrir nuestras plataformas de exportación", declaró.

Zelenski resaltó que durante la primera semana de la Asamblea General, Ucrania participó en más de 40 formatos de reuniones con aliados y países amistosos a diferentes niveles y que varios encuentros organizados por su país atrajeron a un número récord de participantes.

El presidente hizo referencia también a una serie de acuerdos alcanzados durante su reunión con el líder estadounidense, Donald Trump, que según dijo fue "muy productiva".

Señaló además que hay "señales positivas" de los socios de Ucrania sobre el posible uso de los fondos rusos congelados para la defensa y reconstrucción del país invadido y reiteró que es necesario incrementar la presión sobre Rusia para poder poner fin a la guerra.

