Un juez sirio emite una orden de arresto en ausencia contra Bachar al Asad

La orden, que menciona delitos de "asesinato premeditado, muerte por tortura y privación de libertad", podrá ser puesta en circulación en el futuro a través de la Interpol y permitirá que el caso tenga legalidad a nivel internacional, dijo a SANA el magistrado en Damasco Tawfiq al Ali.
Según la fuente, la medida fue adoptada después de que una serie de familias de los afectados presentaran una denuncia por incidentes registrados durante un estallido de violencia en Deraa en noviembre de 2011, sin ofrecer más detalles.
Al Asad se encuentra exiliado en Rusia desde diciembre del pasado año, cuando huyó en medio de la ofensiva de grupos islamistas y opositores que avanzaron rápidamente desde el noroeste del país y derrocaron a su régimen en cuestión de semanas.
Los órganos de seguridad del régimen de Al Asad están acusados de hacer desaparecer a decenas de miles de personas durante el conflicto iniciado a raíz de las protestas de 2011, cuando aplacaron brutalmente a manifestantes, activistas y opositores.
Con su derrocamiento el pasado año, unos 30.000 desaparecidos fueron hallados al abrirse las antiguas cárceles manejadas por su Gobierno, pero muchísimos más continúan en paradero desconocido y las nuevas autoridades continúan reportando el hallazgo de fosas comunes.