Un juez sirio emite una orden de arresto en ausencia contra Bachar al Asad

Beirut, 27 sep (EFE).- Un juez sirio ha emitido una orden de arresto en ausencia contra el expresidente Bachar al Asad por presuntos crímenes cometidos contra la población de la provincia meridional de Deraa durante las revueltas populares iniciadas en su contra en 2011, informó este sábado la agencia oficial de noticias, SANA.