Un 'Predator' como protagonista principal se exhibe ante el público en la Comic-Con

En el auditorio principal de la feria, con capacidad para 3.000 personas, 'Predator' se exhibió ante un público entregado que celebró asistir a estos adelantos y que recibió en pie al director, Dan Trachtengerg, y a la actriz protagonista, Elle Fanning.

En esta producción, el depredador y el personaje de Thia, una androide, forman una “alianza incómoda” que lleva a la historia a convertirse en una “relación” entre ambos, según ha explicado a los asistentes el director.

En un planeta súper salvaje y peligroso por sus criaturas, donde hasta las briznas de hierba o las flores “intentan matarte”, el monstruo es el personaje principal, algo inesperado, no sólo en la saga, sino en la ciencia ficción en general.

Emocionado por mostrar su trabajo en la Comic-Con, evento del que es gran seguidor en San Diego (EE.UU), donde pasó años en los que dormía en la fila para entrar, Trachtengerg dijo que su sueño era hacer algo que fuera merecedor de estar en un escenario de este evento, como ocurrió este viernes en Málaga (sur de España), donde por primera vez en su más de medio siglo de existencia celebrando el cómic y la cultura pop, San Diego Comic-Con cruzó el océano para llegar a esa ciudad.

El director aseguró que se trata de una película "increíble", que no sólo es una película de un depredador, de ciencia ficción, y resaltó la "humanidad" que se refleja en ella, con muchos géneros mezclados que prevé que sorprendan al público.

Por su parte, Fanning explicó que quedó “impresionada” por cómo el director engranaba el mundo de una criatura tan peligrosa, pero con “tanto corazón” y con el papel relevante del personaje femenino.

Cuando recibió el guión, fue “otro nivel” para ella y avanzó que si al público le gustó el personaje de Prey, le va a encantar la película con Thia, aunque está ambientada “en un mundo muy diferente”.

“Bienvenido al planeta más peligroso del mundo, donde todo intenta matarte… En este mundo tú eres la presa, salvo que te conviertas en el depredador. Primera cacería, última oportunidad”, así te invita el tráiler a ver la nueva entrega de la saga, que llegará pronto a los cines.

La película, además de para los amantes de la ciencia-ficción, espera atraer "a cualquiera que ame las películas", aseguró Trachtengerg.