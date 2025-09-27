Un terremoto de 5,6 grados deja daños materiales en el noroeste de China

El temblor se registró a las 5.49 hora local (21.49 GMT del viernes) con epicentro a diez kilómetros de profundidad, y se sintió con fuerza en varios condados de las ciudades de Dinxi y Tianshui, recoge la agencia oficial Xinhua.

En el condado rural de Longxi se registraron daños en varias viviendas, según testimonios de los vecinos, aunque las autoridades todavía se encuentran recopilando información para poder evaluar los daños.

A la zona del sismo se han desplazado equipos y vehículos de rescate locales, a los que se sumarán efectivos enviados por el Ministerio de Gestión de Emergencias.

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia terremotos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Asia y la India, en el Himalaya.

Sin embargo, no suelen producir grandes daños personales debido a que buena parte del área occidental del país está deshabitada.