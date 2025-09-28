Mundo

Abren los colegios electorales en cruciales elecciones parlamentarias en Moldavia

Moscú, 28 sep (EFE).- Los colegios electorales de Moldavia abrieron hoy a las 07.00 hora local (05.00 GMT) para dar inicio a la votación en unas decisivas elecciones parlamentarias que determinarán el rumbo de la política exterior de esa antigua república soviética para muchos años.

Por EFE
28 de septiembre de 2025 - 02:05
En total se instalaron para los comicios 1.943 mesas de votación, incluidas 12 para los habitantes de la región separatista de Transnistria.

En el extranjero fueron habilitados 301 colegios electorales, 2 de ellos en Rusia.

La Comisión Electoral Central ha preparado 2,8 millones de papeletas para la votación dentro del país y 864.000 para los colegios en el extranjero.

El Parlamento moldavo, unicameral, está compuesto por 101 diputados.

A estos mandatos hoy aspiran 14 partidos, 4 bloques y 4 candidatos independientes.

De acuerdo con una de las últimas encuestas, el gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), que promueve el ingreso del país en la Unión Europea, obtendrá el 28,6% de los votos en los comicios de hoy.

Mientras, el Bloque Electoral Patriótico, partidario del acercamiento a Moscú, recibiría el 13,9 % de los apoyos.

También tiene posibilidades de entrar en el Parlamento Nuestro Partido, del excandidato presidencial Renato Usatii, con 5,1 % de los sufragios.

A falta de encuestas a pie de urna, los primeros resultados oficiales serán ofrecidos por las autoridades electorales del país después de las 21.00 horas (19.00 GMT).

