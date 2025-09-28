Estampida en un mitin político en la India deja al menos 38 muertos y 150 heridos

La tragedia tuvo lugar en la localidad de Karur, en el estado de Tamil Nadu (sur), durante un acto de campaña del popular actor reconvertido en político Vijay.

Según las primeras investigaciones, el pánico se desató cuando un grupo de asistentes que se había subido a un árbol para ver mejor al político cayó sobre la multitud, provocando una reacción en cadena que derivó en la estampida mortal, indicó la policía en una declaración a los medios.

El gobierno de Tamil Nadu ha anunciado una compensación de un millón de rupias (unos 12.000 dólares) para las familias de cada uno de los fallecidos y ha abierto una comisión para investigar las causas del suceso y depurar responsabilidades.

Poco después del suceso, Vijay, líder del recién formado partido Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), publicó un extenso comunicado en la red social X, para expresar su pesar por lo ocurrido.

"Mi corazón y mi mente están abrumados por una profunda pesadumbre. En medio del inmenso dolor de perder a nuestros seres queridos, no tengo palabras para expresar el dolor que soporta mi corazón", lamentó.

El acto de campaña se enmarca en la reciente y muy seguida entrada en política de Vijay, una de las mayores estrellas del cine tamil. Fuentes locales habían reportado en las últimas semanas un clima de tensión entre su nueva formación y el gobierno estatal por presuntas restricciones para organizar sus eventos públicos, que atraen a multitudes.

Las estampidas mortales son una tragedia recurrente en la India, a menudo vinculadas a la masiva afluencia de personas en eventos religiosos, festivales y, como en este caso, mítines políticos. La combinación de una enorme densidad de población, infraestructuras a menudo inadecuadas y una planificación de seguridad deficiente crea un entorno de alto riesgo.

Con frecuencia, el detonante es un incidente menor que genera una ola de pánico incontrolable en espacios confinados.