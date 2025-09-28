Orsi confirma que ya hay indagados por ataque al domicilio de la Fiscal de Corte

"Debido a la grave situación por la que le tocó atravesar, quiero expresar todo mi apoyo y solidaridad con la fiscal de Corte. Gracias al trabajo serio y paciente de nuestra policía y Fiscalía, quiero adelantar que ya hay indagados y pistas firmes sobre los posibles responsables", indicó en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Y añadió: "La investigación rápida y eficiente es la única opción válida y garantista frente a lamentables hechos como estos. Sigamos teniendo confianza en nuestra institucionalidad porque el país entero jamás bajará los brazos ante el crimen organizado y el narcotráfico".

Por su parte, la vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse, informó en la misma red social que se comunicó con Ferrero para expresarle su solidaridad y ponerse a disposición.

"Asimismo, conversé con el Presidente de la República, quien está siguiendo de primera mano el trabajo de la policía para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y conocer el objetivo que perseguían", concluyó.

Dos desconocidos ingresaron este domingo en horas de la madrugada al domicilio de la fiscal de corte y efectuaron varios disparos.

Tras el hecho, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación.

"Se realiza un llamado a todos los estamentos del Estado para robustecer a la Fiscalía y la seguridad de los equipos fiscales, encargados de la persecución penal de los delitos, especialmente aquellos de crimen organizado que tanto daño causan a la sociedad. Las instituciones sólidas son el mejor muro de contención para que este tipo de criminalidad no avance en Uruguay", dice el texto.