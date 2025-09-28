Policía detiene al principal sospechoso del presunto feminicidio de adolescente paraguaya

El jefe del Departamento Especializado de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, el comisario Richard Vera, afirmó a periodistas que fue detenido, la noche local de este sábado, un joven de 17 años, "sobre quien recae la principal sospecha de haber cometido el homicidio de la adolescente ocurrido en Limpio".

El comisario aseguró que, cuando fue detenido, el menor supuestamente, "en forma libre y espontánea", "reconoció" haber cometido el hecho.

No obstante, puntualizó que ese relato "no tiene una validez jurídica", pero sí aporta datos a la investigación.

Tras la detención, la policía registró la vivienda del joven donde incautó una motocicleta y prendas de vestir que presumen usó "en el momento" del crimen.

Vera indicó que, tras revisar imágenes de circuito cerrado, comprobaron que la adolescente fue vista "con vida por última vez" con el ahora detenido entre el domingo y la madrugada del lunes pasado.

"Fue una salida ocasional en ese día, no tenemos datos acerca de una relación sentimental con él", añadió el comisario, quien destacó que ambos "eran amigos" y conocidos desde la infancia.

El cuerpo de la adolescente de 16 años fue encontrado el martes pasado en Limpio, donde vivía junto a su hermano menor al cuidado de una madrina y una tía de su madre, refirió el miércoles a periodistas el fiscal Víctor Villaverde, quien dijo que presumen un feminicidio.

El miércoles, el director de Medicina Forense del Ministerio Público, Pablo Lemir, explicó que la joven falleció debido a una "asfixia por estrangulación manual" y que su cuerpo presentaba signos de "agresiones".