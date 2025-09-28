Rusia admite masivo ataque en Ucrania y dice que golpeó instalaciones militares

"Anoche, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, tanto aéreas como marítimas, y drones de ataque contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano utilizado por las fuerzas ucranianas, así como contra la infraestructura de los aeródromos militares", señala el parte castrense.

Según Defensa, los objetivos del ataque fueron alcanzados.

Previamente, la Fuerza Aérea ucraniana actualizó los datos del ataque masivo ruso de la noche pasada y afirmó en su parte matinal que ha logrado neutralizar 611 de un total de 643 drones y misiles enemigos, después de que el presidente Volodímir Zelenski hablase de casi 500 drones y 40 misiles e informase de cuatro muertos.

Según la fuente, el principal objetivo de los ataques fue la capital ucraniana de Kiev.

