Starmer confía en frenar el avance del populista Farage, favorito en las encuestas

Starmer efectuó esas declaraciones al 'Sunday Times', al comienzo hoy de la conferencia anual de su partido, que se celebra en Liverpool hasta el próximo miércoles entre un clima de división interna y marcada por el debate sobre la inmigración.

El jefe del Gobierno de Londres advirtió de que el laborismo se encuentra ante la "batalla de nuestras vidas" y abogó por mantener la unidad ante la tentación de "mirarse al ombligo", como a veces sucede, lamentó, en estos congresos anuales.

Esta lucha, subrayó, "trasciende al Partido Laborista", ya que el Reform UK "representa la amenaza de división" y "el riesgo de destruir lo que somos como nación patriótica".

Según Starmer, el país se encuentra ante una "encrucijada" tras las elecciones generales de julio de 2024 y de cara a las siguientes, en las que las únicas opciones son los laborista o los populistas de Farage, dado que el Partido Conservador, principal de la oposición en esta legislatura, "está muerto".

A su llegada este sábado a Liverpool, el primer ministro, ya avanzó que la conferencia anual servirá para ofrecer una alternativa al "declive y división tóxica" que propone el Reform UK, cuyas políticas, dijo, podría "destruir nuestro país".

El asunto de la inmigración centrará gran parte del debate durante la conferencia anual laborista, después de un verano de protestas frente a hoteles que alojaban a inmigrantes indocumentados, alentadas por la extrema derecha y contrarrestadas por manifestaciones antirracistas.

A este respecto, Farage ha prometido eliminar el permiso de residencia permanente para los inmigrantes si llega al poder, entre otras medidas restrictivas.

Starmer considera que esa propuesta en concreto es "una de las más impactantes" que ha presentado Reform UK.

Las últimas encuestas, sin embargo, indican que la formación populista obtendría el mayor número de escaños en Westminister si se celebrasen ahora unos comicios generales, lo que sitúa a Farage como el favorito para convertirse en el próximo primer ministro británico.