Acusan de crueldad animal a hombre de Florida por matar y comerse a dos pavos reales

Miami (EE.UU.), 29 sep (EFE).- Un hombre de 61 años fue acusado de crueldad animal agravada tras admitir que mató, cocinó y se comió a dos pavos reales domésticos, que tenía como mascotas en su residencia en Florida.