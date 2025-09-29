La minera china Zijin Gold sube 55 % en debut tras la segunda mayor salida a bolsa de 2025

Los títulos de la minera aurífera partían de un precio inicial de 71,59 dólares hongkoneses (9,2 dólares, 7,85 euros) por unidad, y a la apertura ya cotizaban a 111,5 dólares hongkoneses (14,32 dólares, 12,22 euros) lo que supone un repunte del 55,75 %.

La prensa económica ya había adelantado que la operación suscitaría un gran interés ante la fuerte demanda de oro, que ha hecho que el precio de ese metal precioso ronde máximos históricos ante una coyuntura global marcada por la incertidumbre, las compras por parte de bancos centrales, las expectativas de bajadas de tipos de interés o la diversificación de activos.

La compañía informó este lunes de que la parte internacional de la oferta de acciones -que aglutinaba la mayor parte de los títulos- atrajo un interés más de 20 veces superior a las participaciones disponibles, cifra que se dispara a las 240 veces en el caso de las ofrecidas públicamente a inversores a través de Hong Kong.

Esta salida a bolsa es la de mayor tamaño a nivel mundial desde la protagonizada el pasado mes de mayo -también en la antigua colonia británica- por el fabricante chino de baterías para vehículos eléctricos CATL, que le reportó unos 5.300 millones de dólares.

Zijin Gold ya había avanzado que había reservado unos 1.600 millones de dólares en participaciones para inversores clave como el fondo soberano singapurense GIC, el fondo de inversión Hillhouse o el mayor gestor de activos del mundo, BlackRock.

Según el folleto para inversores, la compañía empleará lo obtenido con la venta de acciones para comprar una mina aurífera en Kazajistán, trazar un plan para ampliar y mejorar a lo largo del próximo lustro yacimientos que ya controla en países como Ghana o Surinam, e intensificar las iniciativas de exploración.

Estaba previsto que el debut se produjese el lunes 29 de septiembre, pero el paso del supertifón Ragasa por Hong Kong obligó a posponerlo un día.

Las acciones de su matriz, Zijin Mining, que forma parte del selectivo del parqué hongkonés, el Hang Seng, subían un 3,42 % y marcaban un récord histórico -su repunte de los últimos días la confirmaba como tercera mayor minera del mundo, acercándose en valoración a gigantes como BHP o Rio Tinto- hacia las 10:00 hora local (02:00 GMT).

El grupo produjo en 2024 unas 73 toneladas de oro, de las que un 60 % llegaron desde fuera de las fronteras chinas. El objetivo del gigante minero es elevar la cantidad hasta entre 100 y 110 toneladas hacia 2028.

Algunos bancos de inversión han pronosticado que el oro llegará a tocar los 4.000 dólares por onza el año que viene.