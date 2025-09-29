Las reservas de oro de EE.UU. superan el billón de dólares gracias a recientes escaladas

La reserva estadounidense, la mayor del mundo, superó el billón de dólares después de que el precio de la onza rebasara hoy los 3.824,5 dólares.

No obstante, en los registros oficiales del Gobierno de Estados Unidos las reservas siguen teniendo un valor de unos 11.000 millones de dólares, según un precio fijado en 1973 por el Congreso.

El precio del oro ha subido cerca de un 45 % en los últimos doce meses, alcanzando máximos históricos ante la creciente demanda de activos refugio, impulsada por las tensiones comerciales y geopolíticas, el aumento del déficit fiscal en EE. UU., y las recientes reducciones de las tasas de interés aplicadas a finales de 2025 y nuevamente este mes en la principal economía del mundo.

A principio de año se especuló con la posibilidad de que el Gobierno Trump revaluara el oro a precios del mercado, lo que inyectaría cientos de miles de millones al Tesoro pero también dispararía la volatilidad del metal precioso en los mercados globales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También podría cambiar las dinámicas internacionales de las reservas y sus relaciones entre divisas, además de afectar a las necesidades de emisión de deuda estadounidense o al balance de la Fed.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En todo caso, la idea fue descartada oficialmente por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el pasado mes de marzo.