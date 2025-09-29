Macron afirma que Francia acompañará a Moldavia en su proyecto europeo

París, 29 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este lunes que Francia acompañará a Moldavia en su proyecto europeo y en su "búsqueda de libertad y soberanía", tras las elecciones celebradas ayer en ese país en las que vencieron los partidarios del acercamiento a la UE.

"A pesar de los intentos de intervención y de presión, la elección de los ciudadanos moldavos se ha afirmado firmemente. Francia acompaña a Moldavia en su proyecto europeo y en su búsqueda de libertad y soberanía", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje en sus redes sociales.

Poco antes el ministro de Asuntos Exteriores francés en funciones, Jean-Noël Barrot, dijo que "Francia saluda, con fraternidad, la decisión soberana del pueblo moldavo de confirmar su deseo de mirar hacia Europa" .

"Nada puede detener a un pueblo que elige la democracia y la libertad. Ni siquiera los intentos desesperados de injerencia extranjera", declaró Barrot tras unas elecciones marcadas por acusaciones de injerencia rusa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), partidario del rumbo europeo de Moldavia, ganó las elecciones parlamentarias celebradas el domingo con el 48 % de los votos, lo que permitirá le permitirá continuar el proceso de integración en la Unión Europea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el 96 % de los votos escrutados, el principal rival del PAS, el opositor Bloque Electoral Patriótico (BEP), obtiene el 25 % de los apoyos.

El resultado preliminar de los comicios otorga a la formación gobernante más de 51 escaños en el nuevo Parlamento, lo que es suficiente para que PAS siga en el poder sin necesidad de pactar alianzas con otros partidos.