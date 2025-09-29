Panamá decomisa más de una tonelada de droga en contenedores, uno procedente de Ecuador

La mayor incautación, de 905 paquetes de sustancia ilícita, fue descubierta en un contenedor procedente de Ecuador, dijo el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en sus redes sociales.

El decomiso tuvo lugar en un buque en tránsito, situado "en el fondeadero de la Zona del Pacífico, provincia de Panamá, región del Pacífico Central", agregó el Senan en una publicación en X, que acompaña con fotos de bolsas negras y paquetes rectangulares.

Otros 168 fardos de droga fueron detectados en "una Terminal Portuaria de la Zona del Pacífico, provincia de Panamá", dijo el Senan, en otro mensaje en X acompañado de fotos del procedimiento de decomiso.

El tipo de droga y el peso total no fueron precisados por las autoridades, pero los paquetes de sustancia ilícita pesan un kilo y la cocaína es la que más se trafica por los puertos de Panamá.

El más reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), publicado a mediados de este 2025, indicó que los puertos panameños están altamente infiltrados por el narcotráfico, cuyos operadores contaminan con drogas los contenedores.

"Tenemos que hacer un esfuerzo con los señores de los puertos para que cooperen con (las oficinas de) aduanas, migración, con la Policía Nacional y parar el gran flujo de droga que está saliendo de los puertos panameños hacia Europa", afirmó el pasado 26 de agosto el presidente panameño, José Raúl Mulino, en un acto público.

Según el informe de la OMA, solo en 2024 se detectaron 29.507 kilos de droga en los cincos grandes puertos de Panamá, los conocidos como Manzanillo, Rodman, Colón, Cristóbal y Balboa, todos ellos situados en torno al Canal interoceánico y dados en concesión a operadores de EE.UU., Singapur, Taiwán y Hong Kong.

El estudio de la OMA revela que el 30 % de toda la cocaína detectada en contenedores marítimos tenía un puerto de carga declarado en Ecuador, en base a un análisis de dos años (2023–2024) realizado sobre más de 2.600 incautaciones mundiales de drogas en el ámbito de la carga y el transporte marítimos.

Panamá, un país de tránsito de drogas producidas en Suramérica, con destino a EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en el 2024, de acuerdo con datos oficiales.